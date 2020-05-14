Полиция разыскивает без вести пропавшего иркутянина Вячеслава Николаева

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего 55-летнего Вячеслава Васильевича Николаева. С заявлением о его исчезновении в дежурную часть обратились родственники, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что мужчина в апреле уехал по работе в рейс во Владивосток, с 10 мая на связь с супругой не выходил. В последний раз его видели 8 мая в кафе Улан-Удэ в Бурятии.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза карие, волосы темно-русые, коротко стриженные.

Был одет: черная демисезонная куртка «Скания»» со светоотражающими элементами, джинсы синие, футболка черная, ботинки на меху.

Особые приметы: на правой кисти между большим и указательным пальцем татуировка в виде птицы, три родинки под правым глазом, на передних зубах золотые коронки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).