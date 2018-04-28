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30.04.2018

Полиция разыскивает без вести пропавшего 39-летнего ангарчанина

Ангарск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разыскивает без вести пропавшего 39-летнего ангарчанина Валентина Полякова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне в полицию с заявлением о розыске мужа обратилась его супруга. Выяснилось, что мужчина ушел из дома в 8 квартале Ангарска утром 27 апреля и до настоящего времени не вернулся.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 40 лет, рост около 175-180 сантиметров, плотного телосложения, европейский тип лица, волосы короткие светло-русые. Был одет в тряпичную куртку темно-серого цвета, прямого покроя, ниже бедра; джинсы голубого цвета; туфли черного цвета.

КОНТАКТЫ:

  • Людей, располагающих данными о месте нахождения Полякова Валентина Александровича, просьба сообщить по телефонам: 8(3955) 53-05-15 (дежурная часть УМВД) или 02.

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