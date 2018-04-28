|Происшествия
|30.04.2018
|
Полиция разыскивает без вести пропавшего 39-летнего ангарчанина
|
Ангарск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разыскивает без вести пропавшего 39-летнего ангарчанина Валентина Полякова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне в полицию с заявлением о розыске мужа обратилась его супруга. Выяснилось, что мужчина ушел из дома в 8 квартале Ангарска утром 27 апреля и до настоящего времени не вернулся.
ПРИМЕТЫ:
КОНТАКТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram