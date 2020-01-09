Полиция вычислила наркопритоны в Ангарске и Черемхово

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала этого года сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность по содержанию наркопритонов, организованных в Ангарске и Черемхово.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, отрабатывая поступившую оперативную информацию, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили притон в частном доме в Ангарске. Установлено, что к 56-летнему наркозависимому местному жителю приходили другие наркоманы для потребления запрещенных веществ.

Другой притон оперативники обнаружили в многоэтажном доме в одном из районов Черемхово. Там 48-летний хозяин предоставлял свою квартиру наркозависимым для потребления вещества «героин». В квартире полицейскими обнаружены и изъяты медицинские шприцы.

По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 232 УК РФ – организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Всего в 2019 году полицейскими пресечена незаконная деятельность по организации 28 наркопритонов в разных районах Приангарья.