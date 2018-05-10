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10.05.2018

Полиция: виновник ДТП в Усольском районе мог умышленно таранить автомобиль ГИБДД

Усольский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Виновник ДТП в Усольском районе, 27-летний ангарчанин, умышленно протаранил служебный автомобиль ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба полиции со ссылкой на очевидцев происшествия.

Не исключено, что таким способом мужчина хотел избавиться от преследования, столкнув служебное авто с машиной, ехавшей по встречной полосе, поясняют в ГУ МВД по Иркутской области.

Также отмечено, что сразу после аварии один из автоинспекторов, находившихся в разбитой машине, несмотря на полученные травмы, до госпитализации вместе с другими автомобилистами поспешил на помощь пострадавшему водителю.

Напомним, автоавария случилась утром 10 мая. В Усолье-Сибирском ангарчанин, ранее десятки раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, заметил дорожных инспекторов и попытался от них скрыться. В результате он спровоцировал столкновение служебной машины с другой иномаркой, но и сам не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадали четыре человека.

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