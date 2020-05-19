Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала грабителя, который напал на пенсионерку в Ангарске. Злоумышленник похитил у старушки 100 рублей. Инцидент произошел днем 19 мая в лесном массиве одного из городских микрорайонов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 36-летний мужчина напал на 78-летнюю местную жительницу и силой отнял у нее деньги, после чего скрылся. Пенсионерка смогла добраться до дома и вызвать полицию.

– В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось получить видеозапись с камеры наблюдения с изображением вероятного подозреваемого, подходящего под описание потерпевшей.Ориентировку довели до личного состава полиции и наружных нарядов. Вскоре от неравнодушного местного жителя была получена информация о местонахождении лица, похожего на нападавшего, – отметили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска нашли подтверждение этой информации и задержали злоумышленника. С задержанным проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливается его возможная причастность к иным преступлениям. В данный момент он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.