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02.05.2020

Пострадавшим от пожара в Зиме власти пообещали помощь

Зима, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Зиму направлена оперативная группа для определения мер поддержки пострадавшим от крупного техногенного пожара в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Поручаю на месте выяснить, чем можно помочь людям, оставшимся без жилья, какие иные виды помощи им нужны, – поставил задачу врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Он напомнил, что особый противопожарный режим с 8.00 1 мая введён на всей территории области.

– Эту информацию необходимо довести до всех жителей региона. Накладываются ограничения на посещение лесов, запрет на разведение костров, разжигание мангалов, в том числе на территории населенных пунктов и садоводческих товариществ. Начались майские праздники. Я рассчитываю на полное понимание органов местного самоуправления вопроса профилактической работы с населением. В обязательном порядке будем рассматривать и быстроту реагирования на все возникающие пожары, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу 30 апреля 2020 года в 16.30. Возгорание возникло на одном из приусадебных участков. Из-за ветра и плотной застройки огонь распространился на другие участки. В результате сгорело восемь жилых домов и хозяйственных построек. Пожар был локализован за два часа. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

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