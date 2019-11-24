Поводом для проверки СКР стало нападение на журналиста при съемке сюжета о мошеннице в Иркутском районе

Иркутский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Внимание следственных органов привлекло нападение на тележурналиста, снимавшего сюжет о мошеннице в Иркутском районе.

Напомним, создательница финансовой пирамиды «Корпорация Ромашка» обманула людей на 30 млн рублей.

Как сообщает ТАСС , на журналистов федерального канала «Россия-24» напали во время съемки видеосюжета об этом для программы «Вести. Дежурная часть». Инцидент произошел в поселке Светлый Иркутского района. Журналист хотел записать интервью с женщиной, живущей в коттедже. Из него вышел мужчина, который напал на сотрудника канала.

На видеозаписи сюжета мужчина с нецензурной бранью отталкивает журналиста, хватает за микрофон и пинает его в живот ногой. Затем к нему присоединяется второй мужчина, который за шиворот оттаскивает корреспондента и отталкивает от ворот.

Напомним, в СКР заявили, что намерены провести проверку по факту случившегося.