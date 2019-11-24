|Происшествия
|25.11.2019
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Поводом для проверки СКР стало нападение на журналиста при съемке сюжета о мошеннице в Иркутском районе
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Иркутский район, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Внимание следственных органов привлекло нападение на тележурналиста, снимавшего сюжет о мошеннице в Иркутском районе.
Напомним, создательница финансовой пирамиды «Корпорация Ромашка» обманула людей на 30 млн рублей.
Как сообщает
На видеозаписи сюжета мужчина с нецензурной бранью отталкивает журналиста, хватает за микрофон и пинает его в живот ногой. Затем к нему присоединяется второй мужчина, который за шиворот оттаскивает корреспондента и отталкивает от ворот.
Напомним, в СКР заявили, что намерены провести проверку по факту случившегося.