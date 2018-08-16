Пойман похититель букета белых роз в Иркутске

Черемхово, Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Задержан похититель букета белых роз в Иркутске. Воришкой оказался 20-летний житель Черемхово, который хотел подарить цветы своей знакомой, но денег у него на это не оказалось.

Между тем, по статье Уголовного кодекса за грабеж горе-романтику грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Видео предоставлено пресс-службой полиции

Напомним, инцидент случился в цветочном павильоне по улице Степана Разина в областном центре 14 августа. Паренек попросил оформить ему букет из белых роз, стоимость составила более четырех тысяч рублей. Однако вместо того чтобы расплатиться, он схватил цветы и убежал.

Впрочем, грабитель вместе со своим приятелем попал в объектив камер видеонаблюдения. Через два дня поисков его задержали.