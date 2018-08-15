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16.08.2018

Пожар в Прибайкальском нацпарке на Ольхоне потушили

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пожар в Прибайкальском нацпарке на острове Ольхон потушили. Площадь очага составляла 10 га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, пожар разгорелся 15 августа в 11-ти километрах от посёлка Хужир. Изначально его площадь составляла 6 га.

Также за сутки 15 августа, по данным областного правительства, потушили по два возгорания в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Пожары разгорелись на площади 9,9 тысяч га, покрытых лесом, и 67,4 га не лесных гектаров.

Сейчас локализованы два пожара в Усть-Илимском районе, огонь остановлен на площади 2 783 га.  В зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 27 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов – 141 741 га.

Два пожара в 22 км и 11 км от населённого пункта Токма тушат 43 пожарных-десантника, которым на помощь компания, арендующая лесной участок, направила чётырех своих работников и два бульдозера. В шести километрах от села Бур борьбу с огнём ведут шесть десантников авиалесоохраны.

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