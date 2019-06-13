Усть-Илимск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожарные Усть-Илимска ночью спасли людей из горящего многоквартирного дома. Площадь возгорания составила больше 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о горящем деревянном двухэтажном доме по улице Кирова поступила в половине третьего ночи. На момент прибытия огнеборцев третий подъезд 12-ти квартирного дома был охвачен пламенем, кровля горела по всей площади.

– Звенья газодымозащитной службы были направлены на спасение людей. Так как дело было ночью, многих жильцов пришлось сначала разбудить, а потом без паники эвакуировать, – отметил руководитель тушения пожара Александр Горохов.

Самостоятельно покинули свои квартиры 16 жильцов, в том числе, двое детей. Шестерым гражданам понадобилась помощь спасателей. С применением средств индивидуальной защиты органов дыхания огнеборцы вывели их из задымленных квартир.

– Дом старой застройки, сухой, по деревянным конструкциям пламя мгновенно распространялось по кровле и верхнему этажу. Было принято решение отбивать первый и второй подъезд. Когда угроза миновала, оказали помощь по спасению материальных ценностей жильцов, - добавил Александр Горохов.

В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 300 квадратных метров, пострадали восемь квартир, еще четыре уничтожены полностью. Администрацией города сегодня проводится внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет принято решение по дальнейшему расселению жильцов пострадавшего дома.

Причина и ущерб пожара будут установлены в ходе дознания, на месте работаю эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.