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04.04.2019

Пожилая ангарчанка во время пьянки с дочерью устроила поножовщину из-за лука

Ангарск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионерка из Ангарска, поссорившись с дочерью, ранила её ножом в живот. Злоумышленницу осудили за тяжкое причинение вреда здоровью и приговорили к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

– В феврале 2019 года 63-летняя мать и ее 31-летняя дочь у себя дома распивали спиртное. Между женщинами завязался конфликт. Когда пенсионерка попросила дочь отойти, чтобы достать лук, женщина никак не отреагировала. Разозлившись, злоумышленница ударила девушку ножом в живот, – отмечают в суде.

Рану родственницы обработали перекисью водорода и легли спать. Наутро состояние потерпевшей ухудшилось, пришлось вызвать скорую.

На суде девушка пояснила, что с матерью помирились, поэтому просила не наказывать родственницу.

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