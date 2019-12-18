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Происшествия
19.12.2019

Пожилая иркутянка 19 декабря попала под трамвай

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 19 декабря пожилая горожанка попала под трамвай, обходя его в неположенном месте. Женщина выжила, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент случился на остановке Степана Разина. Трамвай направлялся в сторону Глазковского моста. Выпустив пассажиров, он начал движение, в этот момент иркутянка начала обходить его спереди, не доходя до пешеходного перехода.

Женщину затянуло под трамвай, однако под колеса она не попала, угодив под деревянный отбойник. По информации из соцсетей, чтобы достать пенсионерку, пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора. Пострадавшую госпитализировали – у нее диагностированы ушибы таза и головы.

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