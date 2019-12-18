Пожилая иркутянка 19 декабря попала под трамвай

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 19 декабря пожилая горожанка попала под трамвай, обходя его в неположенном месте. Женщина выжила, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент случился на остановке Степана Разина. Трамвай направлялся в сторону Глазковского моста. Выпустив пассажиров, он начал движение, в этот момент иркутянка начала обходить его спереди, не доходя до пешеходного перехода.

Женщину затянуло под трамвай, однако под колеса она не попала, угодив под деревянный отбойник. По информации из соцсетей , чтобы достать пенсионерку, пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора. Пострадавшую госпитализировали – у нее диагностированы ушибы таза и головы.