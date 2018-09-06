Пожилая иркутянка не заметила, что у неё горит квартира

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября в доме на улице Гоголя загорелась квартира. О пожаре в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили очевидцы. Оказалось, что хозяйка жилища не заметила задымления, рассказали в пресс-службе ведомства.

О пожаре стало известно около 7.30. На момент прибытия первого подразделения пожарных на место происшествия из окна первого этажа шёл дым, верхние этажи подъезда были задымлены.

– На стук дверь открыла хозяйка 4-хкомнатной квартиры. В одной из комнат горела кровать, вся квартира была в дыму, однако пожилая женщина даже не замечала этого и была очень удивлена появлению пожарных. Её вывели на свежий воздух и ликвидировали возгорание. Женщина не пострадала от угарного газа лишь потому, что в момент развития пожара находилась в дальней комнате, – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска Денис Огородников.

В то же время из соседних квартир звеном газодымозащитной службы были эвакуированы ещё 10 жильцов четырёхэтажного дома. При опросе хозяйки горевшей квартиры и очевидцев выяснилось, что комнату, в которой произошёл пожар, снимала женщина.

Комната была буквально завалена окурками. Матрас на кровати загорелся, по всей вероятности, также из-за непотушенной сигареты. Сама хозяйка квартиры не курит. В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности Иркутска устанавливают обстоятельства пожара.