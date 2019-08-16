Пожилая шелеховчанка попала под электричку

Шелеховский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионерку сбила электричка у станции «Турбаза» в Шелеховском районе. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл ещё 1 августа. По предварительным данным, машинист электрички, следовавшей по маршруту «Черемхово-Большой Луг», заметив на путях женщину, начал подавать звуковые сигналы. Несмотря на это и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось.

В результате 71-летняя шелеховчанка получила закрытый перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные повреждения. Пострадавшую госпитализировали в близлежащее медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем, в Следкоме отмечают, что основными причинами несчастных случаев на железнодорожных путях является нарушение правил безопасности со стороны пешеходов. Жителям напоминают, что нахождение в непосредственной близости от движущегося состава опасно для жизни и здоровья.