Пожилая туристка, потерявшаяся на пике Черского, целую ночь провела в снегу

Слюдянский район, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая туристка, которую спасатели 8 марта сняли с пика Черского в Слюдянском районе, целую ночь провела под снегом, пережидая непогоду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, об исчезновении женщины спасателям стало известно в ночь на 8 марта от дежурного метеостанции Хамар-Дабан. Он рассказал, что днём 7 марта 62-летняя шелеховчанка в одиночку отправилась покорять пик Черского, но в назначенное время не вернулась, её местоположение и состояние не известно. Диспетчер также сообщил, что основной рюкзак с провиантом и теплыми вещами пенсионерка оставила на метеостанции.

Как только рассвело, и погодные условия позволили начать спасательную операцию, совместная группа пожарно-спасательной службы Иркутской области и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулась по предполагаемому маршруту туристки.

– Поиски осложнял выпавший ночью сильный снег, ветром замело следы и тропы. Мы понимали, что женщина более 10 часов провела в экстремальных условиях и счет идет на минуты, - рассказал спасатель Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Фёдор Колодяжный.

Спасатели растянулись в живую цепочку и продвигались вверх по склону все время выкрикивая имя женщины. Примерно в 10.00 они услышали приглушенный крик в ответ и пошли на голос. Вскоре обнаружили и саму туристку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 8 марта спасатели Приангарья спасли женщину. В ночь на 8 марта от дежурного метеостанции Хамар- Дабан поступило сообщение о том, что днем 7 марта пожилая женщина ушла на пик Черского (2090 метров) и не вернулась. Рано утром были организованы поисково-спасательные работы в районе хребта Хамар-Дабан. Группа спасателей Пожарно-спасательной службы Иркутской области и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России примерно в 10 утра обнаружила пострадавшую на гребне пика Черского. Ей была оказана помощь. Женщину на носилках спустили по склону до спецтранспорта, после на снегоходах её доставили в Слюдянку. Бригадой скорой помощи женщина была госпитализирована с обморожениями рук и ног. #спасение #иркустк #мчсроссии #мчс #хамардабан #пикчерского #слюдянка #байкал #туристы #mchs #irkutsk #baikal Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs) 11 Мар 2019 в 12:24 PDT

Как пояснила туристка, по этому маршруту она ходила десятки раз, он не представлял для неё особой сложности. Однако все изменилось из-за внезапно поднявшегося ветра и сильного снега. В условиях плохой видимости, пенсионерка потеряла ориентацию и решила переждать непогоду под деревом. Чтобы согреться, она выкопала под ёлкой в снегу углубление, а сверху накрыла себя лапником. Не замерзнуть во сне женщине помогла музыка: она слушала плеер и боролось со сном всю ночь. Утром, несмотря на переохлаждение и состояние стресса, она решила продолжить маршрут, однако встать на ноги не смогла и ползком передвигалась в неизвестном направлении, пока ее не обнаружили спасатели.

После оказания первой помощи и осмотра пострадавшей, спасатели напоили женщину горячим чаем, попытались отогреть ее замерзшие руки. После чего по очереди на себе несли её несколько сот метров до того места, где оставили сани и рюкзаки.

– На женщину мы надели тёплые вещи, уложили на носилки и пошли вниз. Медлить было нельзя, опасение вызывали её обмороженные конечности и общее состояние. Все время шли без остановок, постоянно поддерживая с ней разговор, – добавил Фёдор Колодяжный.

После того как спасатели спустились с пострадавшей со склона горы, её на снегоходах доставили в Слюдянку, где передали врачам скорой медицинской помощи. С диагнозом обморожение рук и ног она была госпитализирована в медицинское учреждение.