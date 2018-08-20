Пожилая жительница чунского поселка Лесогорск сгорела заживо в квартире

Чунский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Лесогорск Чунского района случился пожар в многоквартирном доме. В огне погибла 88-летняя пенсионерка, инвалид второй группы. В квартире не было дымового извещателя, поэтому пожар обнаружили поздно, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в десятом часу вечера. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки. На момент прибытия огнеборцев горела прихожая и часть комнаты в полностью задымленной квартире. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Присутствовавшая на месте ее дочь объяснила, что она жила в квартире с матерью, в эту ночь проснулась в сильном дыму и в панике покинула квартиру.

Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В ходе тушения было установлено, что очаг возгорания находился в кладовой, примыкающей к комнате, где обнаружена погибшая женщина. По словам дочери, ее мать страдала галлюцинациями и неоднократно высказывала мысли о поджоге. В качестве наиболее вероятной причины возгорания специалисты рассматривают занесение открытого источника огня.

В настоящее время по факту пожара СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку.