Усольский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– С заявлением в полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Она разместила объявление о продаже земельного участка на крупном интернет-портале. После ей позвонила потенциальная покупательница и сообщила, что готова купить недвижимость не глядя и даже хочет внести предоплату – 100 тысяч рублей. Продавцу нужно было только выполнить все инструкции звонившей, – отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Аферистка попросила женщину пройти к банкомату, снять деньги со своей банковской карты, подать заявку на получение кредитки и положить на нее 39 тысяч рублей. Потом, по словам злоумышленницу, можно было ехать в отделение банка, получать там запрашиваемую ранее кредитную карту, на которой уже будет находиться предоплата.

Потерпевшая выполнила поэтапно все, что требовала от нее покупательница – перевела той свои 39 тысяч рублей, а сама осталась ни с чем. Только обратившись в отделение банка, женщина осознала, что стала жертвой обмана.

Правоохранители проводят расследование.

Кроме того, два дня назад житель Усолья-Сибирского также попался на уловки аферистов. Усольчанин хотел купить через интернет электроинструмент, перевел продавцу в начале сентября 13 тысяч рублей, однако оплаченной покупки не дождался. После этого мужчина обратился в полицию.