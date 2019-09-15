|Происшествия
|16.09.2019
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Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок
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Усольский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая жительница Усольского района лишилась 39 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
– С заявлением в полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Она разместила объявление о продаже земельного участка на крупном интернет-портале. После ей позвонила потенциальная покупательница и сообщила, что готова купить недвижимость не глядя и даже хочет внести предоплату – 100 тысяч рублей. Продавцу нужно было только выполнить все инструкции звонившей, – отметили в пресс-службе ГУ МВД.
Аферистка попросила женщину пройти к банкомату, снять деньги со своей банковской карты, подать заявку на получение кредитки и положить на нее 39 тысяч рублей. Потом, по словам злоумышленницу, можно было ехать в отделение банка, получать там запрашиваемую ранее кредитную карту, на которой уже будет находиться предоплата.
Потерпевшая выполнила поэтапно все, что требовала от нее покупательница – перевела той свои 39 тысяч рублей, а сама осталась ни с чем. Только обратившись в отделение банка, женщина осознала, что стала жертвой обмана.
Правоохранители проводят расследование.
Кроме того, два дня назад житель Усолья-Сибирского также попался на уловки аферистов. Усольчанин хотел купить через интернет электроинструмент, перевел продавцу в начале сентября 13 тысяч рублей, однако оплаченной покупки не дождался. После этого мужчина обратился в полицию.
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