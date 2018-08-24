Пожилую братчанку-самогонщицу ограбил сосед по дому

Братск, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 61-летняя местная жительница стала жертвой грабежа. Налётчиком оказался её 28-летний сосед по дому, ранее неоднократно судимый. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Мужчина обманным путём проник в квартиру пенсионерки. Под видом проверки лиц, торгующих самогоном, визитёр предъявил хозяйке какое-то удостоверение и потребовал деньги. Женщина, зная за собой грех незаконной торговли самодельным алкоголем, достала кошелёк, но засомневалась, что её гость тот, за кого себя выдаёт. Когда она попросила вновь показать документ, лжепроверяющий оттолкнул пенсионерку и, прихватив портмоне, скрылся с деньгами в неизвестном направлении. Для установления личности грабителя оперативники предоставили женщине фотоучёт, по которому она узнала своего обидчика. Были проведены неотложные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых предполагаемый преступник был найден. Однако молодой человек поначалу наотрез отказывался признавать свою причастность к грабежу, но оперативники нашли свидетелей и очевидцев, которые полностью подтвердили их подозрения. Под гнётом неопровержимых улик молодой человек признал вину, говорят в ГУ МВД по Иркутской области. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён под стражу. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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