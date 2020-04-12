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13.04.2020

Правозащитники пожаловались в ООН по поводу мятежа в ИК-15 в Ангарске

Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщает руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров.

– Международное сообщество должно отреагировать на факты нарушений прав заключённых спецназом ФСИН, – заявляет он.

Кроме того, «Русь сидящая» сформулировано заявление с требованием провести честное и независимое расследование того, что происходило в ИК-15 Ангарска 10 и 11 апреля. Документы планируется направить президенту РФ Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину и руководителю ФСИН Александру Калашникову, сообщается на сайте организации.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строго режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осуждённых не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения. При этом 9 апреля усольский правозащитник Павел Глущенко разместил на своей странице в Фейсбуке видео из колонии. В видеоролике один из осуждённых рассказал, что его избил сотрудник ФСИН, после чего мужчина нанес себе телесные повреждения. По словам заключенного, «охрана беспределит уже не в первый раз». Осужденному оказали помощь, а затем, по его словам, избили снова. После этого к протесту присоединились все 17 жильцов барака усиленного режима, которые также порезали себе вены. Через некоторое время о произошедшем узнали и другие осужденные, в колонии начались беспорядки.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело  погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Всего в мятеже участвовали около 300 человек.

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