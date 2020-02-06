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07.02.2020

При пожаре в общежитии в Тулуне эвакуированы 180 человек

Тулун, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 6 февраля при пожаре в общежитии в Тулуне эвакуированы 180 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о задымлении в пятиэтажном здании общежития поступила в пожарно-спасательную охрану в седьмом часу вечера. По указанному адресу на улицу Горячкина были направлены подразделения пожарно-спасательной части №20 со специальной техникой для тушения пожаров в многоэтажных домах.

Возгорание произошло в комнате на пятом этаже общежития Тулунского аграрного техникума. На момент прибытия первого подразделения был виден дым из окна пятого этажа, сильное задымление наблюдалось на пятом этаже. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 180 человек.

Источником задымления стал горящий матрас в комнате. На его тушение потребовалось несколько минут. В результате огнём был поврежден матрас, комната полностью закопчена. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. Проживающий в комнате человек признался, что часто оставлял без присмотра включённый обогреватель.

– По факту пожара будет проведена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В ближайшее время с персоналом общежития и с учащимися техникума будет проведён внеплановый инструктаж, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

В ГУ МЧС отмечают, что всего за прошедшие сутки в регионе произошло 16 пожаров.

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