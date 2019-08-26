При пожаре в центре Иркутска погиб мужчина

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа при пожаре в доме-памятнике культурного наследия погиб мужчина.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Иркутской области, первыми пожар обнаружили проезжавшие мимо руководители отделов специального назначения из территориальных органов ФСИН России, находящиеся в командировке в Иркутске. Сотрудники спецназа, рискуя жизнью, помогли эвакуироваться жильцам дома и вызвали пожарных.

Проезжая мимо на служебном транспорте, они увидели густой дым, валящий из окна второго этажа здания, и силуэт человека в проеме. Спецназ сразу приступил к действиям. Через козырек подъезда удалось эвакуировать троих человек, заблокированных пламенем на втором этаже. Сотрудники вывели людей из здания, вызвали экстренные службы и оказали первую помощь пострадавшим. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 19:40 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу улица Полины Осипенко, 15. На место выехали четыре автоцистерны, одна автолестница и 18 человек. Работало три звена газодымозащитной службы.

Горел пятиквартирный двухэтажный брусовой дом. На момент прибытия первого подразделения пламенем были объята кровля дома и второй этаж, возникла угроза распространения огня. В ходе тушения в коридоре на втором этаже на полу был обнаружен погибший мужчина 1972 года рождения.

Пожар осложнило позднее обнаружение, отмечают в МЧС. Причина пока устанавливается.