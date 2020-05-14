Прибывшая в Усолье жительница Московской области по решению суда принудительно помещена в обсерватор

Усолье-Сибирское, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд рассмотрел административное исковое заявление прокурора города в интересах неопределенного круга лиц о принудительной изоляции в условиях обсерватора женщины 1962 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, женщина ехала из Москвы до станции Иркутск-Пассажирский, однако 7 мая сошла в Усолье-Сибирском, а затем доехала до Иркутска на пригородном поезде, где была обнаружена. Однако после этого женщина самостоятельно вернулась в Усолье на железнодорожный вокзал, где ее остановили сотрудники полиции.

– Она отказалась проследовать в обсерватор и подписывать какие-либо документы. Судом было установлено, что она постоянно проживает на территории Московской области, жилого помещения на территории Иркутской области не имеет, с родственниками связи не поддерживает, в том числе в Усолье-Сибирском, – отметили в пресс-службе суда.

Суд принял во внимание то, что уклоняясь от добровольного размещения в обсерваторе, женщина подвергает опасности себя и окружающих, поэтому поддержал требование прокурора и решил принудительно изолировать подсудимую в условиях обсерватора «Байкальская нерпа» в поселке Листвянка на 14 дней.