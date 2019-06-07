|Происшествия
|09.06.2019
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Причиной пожара в одном из домов в Черемхово мог стать неисправный кипятильник
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Черемхово, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поздним вечером 7 июня на пульт диспетчера пожарной охраны города Черемхово поступило сообщении о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Забойщика.
На момент прибытия пожарных дым шел из окон двухкомнатной квартиры на четвертом этаже, помещение подъезда быстро заполнялось дымом. Жильцы соседних квартир, оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть свои квартиры у них не было возможности.