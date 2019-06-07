Причиной пожара в одном из домов в Черемхово мог стать неисправный кипятильник

Черемхово, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поздним вечером 7 июня на пульт диспетчера пожарной охраны города Черемхово поступило сообщении о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Забойщика. На момент прибытия пожарных дым шел из окон двухкомнатной квартиры на четвертом этаже, помещение подъезда быстро заполнялось дымом. Жильцы соседних квартир, оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть свои квартиры у них не было возможности.



По лестничному маршу самостоятельно до приезда огнеборцев смогли эвакуироваться 4 человека, в том числе двое детей 11 и 3 лет. Специалисты газодымозащитной службы, войдя в задымлённый подъезд, приступили к разведке и тушению. В это же время спасательная операция развернулась снаружи дома - при помощи автолестницы огнеборцы спасли еще 3 жильцов верхних этажей. Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий продолжалась в течение двух часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В результате пожара в квартире уничтожены мебель, личные вещи на площади 12 кв.м., закопчены стены и потолки по всей площади. Дознаватели МЧС России предполагают, что причиной пожара стала аварийная работа электроприборов. По словам хозяйки квартиры, "что-то заискрило в розетке" после того, как женщина включила в нее кипятильник. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мчс

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