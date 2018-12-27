|Происшествия
|28.12.2018
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Продлен срок ареста подозреваемого в убийстве малолетней братчанки
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Братск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Срок ареста таксиста, подозреваемого в убийстве девятилетней братчанки, продлен до 11 марта 2019 года.
Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, соответствующее постановление принято 28 декабря.
Напомним, девятилетняя школьница пропала без вести в Братске в июне этого года. После десятидневных поисков девочки было обнаружено ее тело. 43-летний братчанин сознался в убийстве школьницы и был задержан.
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