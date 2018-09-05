ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
06.09.2018

Продолжается поиск пропавшего в Шелехове подростка

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция расширила географию поиска 16-летнего шелеховчанина Павла Четверева. Не исключено, что школьник мог покинуть свой город и уехать в Черемховский район либо Иркутск.

Напомним, мальчик ушел из дома во второй половине дня 4 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с тех пор он намеренно не выходит на связь с родными и близкими, а также не пользуется социальными сетями. Полицейские просят помощи жителей региона, которые могут узнать разыскиваемого на улице или в общественных местах.

Фото предоставлены пресс-службой полиции

На 6 сентября подростка ищут более 50 полицейских. Кроме того, свою помощь предложили участники волонтерского движения «Лиза Алерт», специализирующейся на поиске людей.

КООРДИНАТЫ:

  • Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Павла Четверева, полиция просит обращаться по телефонам: 8(39550) 6-31-51, 8 (3952) 21-64-64 или 02.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске