Продолжается поиск пропавшего в Шелехове подростка

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция расширила географию поиска 16-летнего шелеховчанина Павла Четверева. Не исключено, что школьник мог покинуть свой город и уехать в Черемховский район либо Иркутск.

Напомним, мальчик ушел из дома во второй половине дня 4 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с тех пор он намеренно не выходит на связь с родными и близкими, а также не пользуется социальными сетями. Полицейские просят помощи жителей региона, которые могут узнать разыскиваемого на улице или в общественных местах.

Фото предоставлены пресс-службой полиции

На 6 сентября подростка ищут более 50 полицейских. Кроме того, свою помощь предложили участники волонтерского движения «Лиза Алерт», специализирующейся на поиске людей.

КООРДИНАТЫ:

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Павла Четверева, полиция просит обращаться по телефонам: 8(39550) 6-31-51, 8 (3952) 21-64-64 или 02.