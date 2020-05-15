Прокуратура Иркутской области инициировала проверку информации о невыплате медикам положенных надбавок

Иркутск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Прокуратура Иркутской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.

Напомним, накануне медики Иркутской области пожаловались на невыплату надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса. По словам работников Иркутской станции скорой медицинской помощи, к 16 мая они так и не получили федеральные выплаты в 25 и 50 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратурой Иркутской области организована проверка. При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования, сообщается на сайте областной прокуратуры.