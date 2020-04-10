Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход расследования уголовного дела о дезорганизации работы ангарской ИК-15

Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного СУ СКР по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения»).

Напомним, 9 апреля во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии. От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения.

После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осужденных удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства.

На место происшествия выезжали прокурор Иркутской области Александр Воронин и ряд сотрудников органов прокуратуры региона. Ход расследования уголовного дела контролируется региональной прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.