Прокуратура: «Лесхоз Иркутской области» не обеспечил в Усть-Куте готовность техники к пожароопасному периоду

Усть-Кут, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» не обеспечил готовность техники к пожароопасному периоду, а также занижал площадь лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе проведенной проверок установлены нарушения в деятельности Усть-Кутского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в части неготовности техники и оборудования пожарно-химической станции третьего типа к пожароопасному периоду. Директору ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» внесено представление, директор Усть-Кутского филиала АУ «Лесхоз Иркутской области» привлечен к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. Внесено представление по факту использования лесопожарной техники не по назначению. Направлено исковое заявление об обязании Усть-Кутского филиала АУ «Лесхоз Иркутской области» укомплектовать созданную на базе лесхоза пожарно-химическую станцию оборудованием для обеспечения искусственного освещения с целью тушения лесных пожаров.

В ходе проверок, проведенных в пожароопасный период, выявлены нарушения в деятельности территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Кутскому лесничеству, выявлены факты занижения площади лесного пожара и не направления достаточных сил и средств для тушения пожаров, в адрес временно замещающего должность министра лесного комплекса Иркутской области внесено представление.

В адрес четырех руководителей организаций-арендаторов лесных участков, не принявших мер к недопущению распространения лесных пожаров на арендуемых участках, внесены представления, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя «ОКМА-ЛЕС» по факту не выполнения требований норм и правил по ликвидации чрезвычайных ситуаций: не направления в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В адрес руководителя ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» внесено представление об устранении нарушений законодательства по факту ненаправления своевременно сил и средств для тушения пожара.