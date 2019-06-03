|Происшествия
|03.06.2019
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Прокуратура: массовая гибель рыбы в Усольском районе связана с перемерзанием мелководного озера
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Усольский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Массовая гибель рыбы в Усольском районе вызвана естественными причинами.
Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Напомним, в Ангаре рядом с поселком Тельма Усольского района местные жители обнаружили большое число мёртвой рыбы.
В апреле 2019 года Ангарской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов проведена проверка по факту массовой гибели рыбы в реке Биликтуйка.
По результатам проверочных мероприятий установлено, что негативное антропогенное воздействие на водные биоресурсы отсутствовало. Причиной случившегося явился замор, возникший в результате полного промерзания мелководного озера и образования донного льда. Предельно допустимая концентрация химических веществ в водном объекте не превышена. При лабораторном исследовании образцов погибшей в реке рыбы паразитарных болезней не обнаружено.