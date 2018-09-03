Прокуратура начала свою проверку по факту крушения Ми-8 на севере Иркутской области

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов в связи с катастрофой вертолёта Ми-8 в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также прокуратура установила надзор за расследованием уголовного дела, возбуждённого за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Некоторое время спустя спасатели нашли и тела всех членов экипажа Ми-8.