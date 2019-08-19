Ангарск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура проверит обстоятельства гибели 18-летнего парня в ангарском микрорайоне Китой. Как пишет газета «Время», трагедия произошла 15 августа в заброшенном здании школы.

– В связи с размещенной в интернете информацией о гибели человека на территории неэксплуатируемой школы в микрорайоне Китой Ангарского городского округа, прокуратура Ангарска организовала проверку. Ранее во втором квартале 2019 года ведомство уже выявляло факты нарушения законодательства при использовании объектов муниципальной собственности. Принимались меры прокурорского реагирования, вплоть до судебных исков о признании незаконным бездействие администрации Ангарского городского округа по надлежащему содержанию муниципальной собственности, – отмечают в ведомстве.

Ангарские журналисты выяснили, что инцидент случился около 20:00 в мастерской, которая находилась на школьном дворе. Молодые люди пришли туда за металлом. Так как объект уже год пустует, его постепенно разбирают на запчасти. В результате конструкция стала небезопасной и обрушилась на одного из парней. Он погиб на месте.

Директор китойской школы Татьяна Демидова сообщила изданию, что само здание стоит на сигнализации, а гаражи и мастерская не были под охраной.

– Конечно, за это время их разграбили. Сначала сняли двери, вслед вентиляционную систему. Всё, что можно было собрать и сдать в пункты металлоприёма, исчезло. Несколько раз мы обращались в администрацию, чтобы было принято решение по зданию. Однако никаких мер принято не было. После случившейся трагедии, мы вновь будем писать во все инстанции, чтобы уже что-то было решено с этими зданиями, – рассказала журналистам Татьяна Демидова.