|Происшествия
|29.05.2019
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Прокуратура проводит проверку по поводу гибели ребенка в ДТП в Ангарске
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Ангарск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По поводу гибели ребенка в Ангарске под колесами автобуса местная прокуратура проводит проверку.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Напомним, трагедия произошла 29 мая около 13 часов на улице Коминтерна. 48-летний водитель автобуса «КАвЗ» сбил ребенка, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте от полученных травм.