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12.01.2019

Прокуратура: с рельсов на ВСЖД сошли 29 гружёных углём вагонов

Заларинский район, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Число сошедших с рельсов вагонов в Заларинском районе увеличилось до 29, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В результате происшествия повреждено 250 метров железнодорожного пути в обоих направлениях, две опоры контактной сети. Жертв и пострадавших не имеется, экологическая угроза окружающей среде отсутствует. На место выехал Иркутский транспортный прокурор.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, движение перекрыто в обоих направлениях. На место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции «Зима», с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы. Со «Иркутск-Сортировочный» и «Нижнеудинск» в Заларинский район также следуют два восстановительных поезда.

Напомним, инцидент случился утром 12 января на 4969 км ВСЖД перегона «Делюр-Тыреть». Всего в составе перевозившего уголь поезда было 67 вагонов. Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит проверку по факту случившегося.

Информацию о задержке поездов можно уточнить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

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