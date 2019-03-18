Пропавшая 5 марта юная ангарчанка найдена живой и здоровой

Ангарск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Живой и здоровой найдена 15-летняя школьница, которая 5 марта ушла из дома в Ангарске, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, об исчезновении девушки заявляла ее мать.

Между тем, сотрудники ГУ МВД по Иркутской области ведут поиск другой 15-летней ангарчанки, которая сбежала из дома 16 марта. По предварительной информации, девушка могла отправиться в Красноярск.