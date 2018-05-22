Пропавшая в Братске школьница заночевала у чужих людей

Братск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Полиция нашла живой и здоровой пропавшую вчера в Братске первоклассницу. Напомним, Валерия Акимова 21 мая вышла из школы, но так и не появилась дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение от родителей первоклассницы поступило поздно вечером. Сначала они сами попытались найти дочь, но после неудачных поисков обратились за помощью в полицию.

Дежурная часть МУ МВД РФ «Братское» сразу организовала оповещение всех экстренных служб о пропаже ребёнка. Сотрудники отдела полиции №2 подключили к проведению розыскных мероприятий общественность, снабдили их необходимой информацией и провели расстановку сил. Всего в поисковой операции было задействовано более 150 сотрудников полиции и волонтёров.

В течение нескольких часов установлены все возможные контакты пропавшей, опрошены друзья, соседи и одноклассники, обследованы заброшенные недостроенные объекты, автостанция и другие места возможного пребывания несовершеннолетней. Одновременно полицией изучены видеозаписи с камер наружного наблюдения. Информация о пропавшем ребёнке размещена в социальных сетях, средствах массовой информации, листовки с ориентировками распространялись общественниками и сотрудниками полиции в микрорайоне, где потерялась девочка.

Поисковая операция проводилась практически всю ночь и возобновилась утром. К полудню 22 мая были получены сведения от неравнодушных граждан о том, что пропавшую школьницу предположительно видели в одном из соседних с её местом жительства домов. Эта информация подтвердилась.

Полицейские нашли ребёнка и передали законным представителям. По предварительным данным, девочка после школы, не сумев попасть домой, попросилась ночевать к малознакомым людям, так как решила, что ее родители куда-то уехали. Сейчас инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. По её результатам к законным представителям ребёнка будут применены меры административного воздействия.