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07.09.2018

Пропавшего в Шелехове Павла Четверева нашли в Черемхово

Шелехов, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Шелехове 16-летний Павел Четверев найден живым и здоровым в Черемхово.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, нашли его оперативники из Шелехова в ходе совместных мероприятий со следователями СУ СКР. Предварительно установлено, что он находился это время дома у своего знакомого в Черемхово. Сейчас его доставят в Шелехов и после беседы с инспекторами ПДН передадут родителям.

Напомним, юноша 3 сентября ушел из дома и пропал без вести. Все это время его активно разыскивали полицейские и волонтеры.

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