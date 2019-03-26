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27.03.2019

Пропавших в Ангарске подростков обнаружили в Иркутске

Иркутск, Ангарск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Двоих подростков, пропавших в Ангарске, нашли в Иркутске.

Напомним, на прошлой неделе с заявлением о пропаже детей в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетних. Как выяснили оперативники, 17-летний подросток и его 15-летняя подруга ушли из своих домов 16 марта 2019.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на розыск подростков были ориентированы все наружные службы. Поиски осложнялись тем, что по одной из версий молодые люди могли покинуть Ангарск и отправиться в сторону Красноярска. Ориентировки с приметами пропавших были распространены по всей области, соответствующие материалы размещены многими средствами массовой информации и группами в соцсетях.

В воскресенье в одно из отделений полиции Иркутска обратилась местная жительница. Она сообщила, что подростки пытались снять комнату в общежитии, где она работает. Сообщение о розыске она видела накануне в социальной сети Инстаграм. Женщина передала пропавших детей сотрудникам полиции, откуда их уже забрали родители.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют мотивы самовольного ухода подростков.

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