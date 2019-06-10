Пропавший в Шелеховском районе мальчик найден живым и здоровым

Шелеховский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Шелеховском районе 10 июня восьмилетний мальчик найден живым и здоровым. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети «Фэйсбук» мэр Шелехова Сергей Липин.

– Мальчика приютила женщина, которая увидела его вчера поздно вечером, гуляющим в одном из садоводств. После сообщений в социальных сетях, она обратилась в полицию, – написал он.

Напомним, ребенок потерялся вечером 10 июня, он уехал покататься на велосипеде. О пропаже заявили родственники. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в результате поисков 11 июня около 11:00 ребенка разыскали в Шелехове на улице Известковой: 22-летняя местная жительница поздно вечером увидела заблудившегося мальчика, приютила его и уложила спать, однако в правоохранительные органы не сообщила. Наутро по телевизору она увидела ориентировку и позвонила в полицию.

– Правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку, выясняют все обстоятельства случившегося, – говорят в полиции.