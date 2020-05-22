Пропавшую 25-летнюю девушку разыскивают полицейские в Иркутске

Иркутск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Полякову Надежду Владимировну. С заявлением в дежурную часть накануне обратилась родственница пропавшей.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, 23 мая 25–летняя девушка ушла из дома по адресу: город Иркутск, улица Рабочего Штаба, 76, и планировала уехать к родным в деревню Еловка Иркутского района. Но до пункта назначения она не добралась, и в настоящий момент о девушке ничего не известно.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Иркутской области

Приметы: на вид 25 лет, рост 160 см, среднее телосложение, европейский тип лица, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета: кофта светло-голубая со стразами, джинсы зеленые, кроссовки черные.

Особые приметы: заикается.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).