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24.08.2018

Пропавшую сборщицу дикоросов разыскали в Усть-Кутском районе

Усть-Кутский район, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пропавшая 21 августа сборщица грибов Нелли Ткачева на третий день вышла из леса в 10 км от Усть-Кута. В лесу она питалась ягодами, спала на сооруженном из веток лежбище, а чтобы выйти из тайги, ориентировалась по солнцу и ручейкам, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, о пропаже женщины 22 августа заявил ее муж – недалеко от поселка Звездный Усть-Кутского района они отправились собирать грибы, к вечеру он пришел на место встречи, а она – нет. В поисках 58-летней женщины участвовали сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, работники лесничества, спасатели и родственники пропавшей. Для максимально эффективных поисков были привлечены хорошо знающие местность егеря. Поисковые группы участками прочесывали таежную местность, подавали пропавшей сигналы.

Полиция напоминает, что при планировании похода в тайгу необходимо позаботиться о средствах связи и источниках дополнительного питания для них, запасе продуктов и необходимых вещей.

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