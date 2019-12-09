Братск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Провалившегося под лед мужчину на Братском водохранилище спас внештатный инспектор ГИМС. Инцидент произошел утром 8 декабря в районе Монастырской горы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Это место славится своей нестабильной ледовой обстановкой и постоянными подвижками льда. Тем не менее, местные регулярно выходят и выезжают на лед. Так, 51-летний братчанин решил покататься на снегоходе, однако не учел, что накануне выпал снег и замаскировал все трещины и участки открытой воды. Уже через несколько минут мужчина провалился в полынью.

Глубина в месте провала оказалась более 90 метров. Снегоход мгновенно ушел на дно, а братчанину удалось зацепиться руками за кромку льда. Сам выбраться он не смог, хрупкий лед крошился под пальцами. Так как инцидент произошел утром, людей в округе не было, как и шансов на спасение.

Однако в тот день один из внештатных инспекторов центра ГИМС МЧС России проводил мониторинг ледовой обстановки.

– На акваторию Братского водохранилища он вышел на личном аэроглиссере и возле Монастырской горы в нескольких метрах от берега увидел мужчину в полынье. На спасение ушли считанные минуты. Пострадавший доставлен на базу Северо-Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы, куда прибыли врачи скорой. Мужчину отправили на обследование в горбольницу, – отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Евгений Потапов.