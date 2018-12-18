Пьяная братчанка отравилась угарным газом от тлевшего матраса

Братск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница жилого района Падун Братска попала в больницу из-за отравления угарным газом в собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Инцидент произошёл днём 18 декабря. Спасатели выехали на вызов о задымлении в деревянном двухэтажном доме. Когда к месту происшествия прибыл первый расчёт пожарных, из окна квартиры на втором этаже валил дым. Двух человек эвакуировали спасатели, ещё семеро самостоятельно покинули дом.

Когда пожарные проникли в квартиру, где произошёл пожар, то обнаружили, что источником задымления был матрас. Он тлел от непотушенной сигареты. Хозяйка помещения находилась там же, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Её госпитализировали, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.