Ангарск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный ангарчанин с двумя детьми в машине устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Экипаж дорожных полицейских патрулировал окрестности улицы Мира, когда на дороге появилась машина Хонда Одиссей. Траектория его движения создавала опасность для других водителей, поэтому инспекторы с помощью громкоговорителя потребовали от нарушителя остановиться. Однако лихач проигнорировал предупреждение и наоборот увеличил скорость. Госавтоинспекторы начали преследовать автомобиль, так как он представлял угрозу для других участников движения.

– Вскоре стражам порядка удалось задержать нарушителя. Установлено, что 31-летний мужчина управлял автомобилем своего родственника. Помимо него в салоне сидели его жена и двое детей шести месяцев и 2,5 лет. Оба ребенка находились в машине без детских удерживающих устройств, – пояснили в ведомстве.

Полицейские заподозрили в поведении водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, пытался убежать, но правоохранители его остановили и доставили в отдел полиции. От медосвидетельствования нарушитель отказался.

По факту произошедшего составлены административные протоколы. Теперь ангарчанину грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительской лицензии на срок от 1,5 до двух лет.