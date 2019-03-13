Пьяный иркутянин разгуливал по школе со свастикой на лбу

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска оштрафовал на одну тысячу рублей молодого человека, который разгуливал по одной из местных школ в пьяном виде и со свастикой, нарисованной на лбу маркером. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл зимой 2019 года. По данным суда, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он зашёл на территорию образовательного учреждения, где стал вести себя неадекватно: катался с детской горки, включал громко музыку, танцевал.

– Затем нарисовал маркером себе на лбу и на правой стороне груди нацистскую символику (свастику) в виде креста, зашел в помещении школы и демонстрировал нарисованное на своём лице и теле для всеобщего обозрения. Директор учреждения увидела этого молодого человека и вызвала сотрудников полиции, – рассказали в суде.

В судебном заседании молодой человек вину в совершении правонарушения признал, пояснив, что свастику на лице и на груди нарисовал в шутку, не относится ни к каким группировкам лиц, поддерживающих фашистскую либо нацистскую идеологию.

Между, тем в Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.