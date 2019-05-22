Пьяный иркутянин упал с моста

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный иркутянин упал с Глазковского моста и выжил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть ЛО МВД на станции Иркутск-Пассажирский поступило сообщение о том, что с Глазковского моста в Иркутске на железнодорожные пути упал молодой человек.

Транспортные полицейские сразу выехали на место происшествия. Как пояснили очевидцы, мужчина, переходя по мосту, упал с него.

Полицейские выяснили, что 21-летний житель Иркутска находился в состояния алкогольного опьянения. Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и различными травмами.

По этому факту транспортными полицейскими проводится проверка.