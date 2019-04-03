Пьяный рецидивист из Бирюсинска попал в ДТП на угнанной машине

Бирюсинск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 2 апреля местный житель попал в ДТП – будучи нетрезв, он не справился с управлением, угодил в кювет, его машина перевернулась. Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль мужчина угнал за час до аварии, а водительских прав у него никогда и не было.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 2 апреля в полицию поступило заявление от жительницы Бирюсинска. У нее угнали Хонду Одиссей, пока она ходила по магазинам, оставив ключ в замке зажигания. Ориентировку на похищенное транспортное средство передали наружным нарядам.

Через час в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП с участием машины этой марки. Оказалось, что неоднократно судимый 45-летний местный житель угнал машину, но не справился с управлением. В преступлении он сознался в отделении полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело. Также мужчину привлекли к административной ответственности за пьяное вождение без прав управления автомобилем и при отсутствии страховки.