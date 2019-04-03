ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Происшествия
04.04.2019

Пьяный рецидивист из Бирюсинска попал в ДТП на угнанной машине

Бирюсинск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 2 апреля местный житель попал в ДТП – будучи нетрезв, он не справился с управлением, угодил в кювет, его машина перевернулась. Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль мужчина угнал за час до аварии, а водительских прав у него никогда и не было.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 2 апреля в полицию поступило заявление от жительницы Бирюсинска. У нее угнали Хонду Одиссей, пока она ходила по магазинам, оставив ключ в замке зажигания. Ориентировку на похищенное транспортное средство передали наружным нарядам.

Через час в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП с участием машины этой марки. Оказалось, что неоднократно судимый 45-летний местный житель угнал машину, но не справился с управлением. В преступлении он сознался в отделении полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело. Также мужчину привлекли к административной ответственности за пьяное вождение без прав управления автомобилем и при отсутствии страховки.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске