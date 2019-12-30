|Происшествия
|03.01.2020
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Пьяный уроженец Бурятии задушил иркутянина в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный уроженец Бурятии задушил иркутянина в Санкт-Петербурге в первый день нового года.
Как сообщает «
– Мужчина признался, что он поссорился со своим сожителем в ходе совместного распития спиртного и задушил его шнуром от электроприборов, – сообщил источник в правоохранительных органах.
Пьяного безработного доставили в отдел полиции. Позже в квартиру прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла с места не только предполагаемое орудие убийства, но и другие улики – срезы ногтевых пластин и следы пальцев рук. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.