Усолье-Сибирское, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный усольчанин поджег съемную квартиру, чтобы отомстить своей девушке и заставить ее выплатить ущерб.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, в нем рассмотрено два гражданских дела по искам о возмещении вреда, причиненного пожаром. В суд обратились собственники квартир, находящихся над и под квартирой с очагом возгорания.

События, предшествовавшие обращению в суд, произошли в сентябре 2018 года. Квартира, в которой произошел пожар, была сдана в аренду молодой паре. В день происшествия они поссорились, девушка ушла из дома, а молодой человек, разозлившись на нее, решил отомстить. Квартиру снимала его сожительница, и он, чтобы доставить ей неприятности, устроил в квартире поджог. Мужчина посчитал, что раз квартиру снимает она, то и причиненный ущерб возмещать придется тоже ей. Реально оценить свое поведение и возможные последствия в тот момент ему помешало состояние опьянения.

Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы, однако арендуемая квартира выгорела полностью. Квартира, находящаяся выше этажом, пострадала от дыма и огня: окна в кухне и зале разбиты, оплавились рамы и панели вокруг окон, обгорел балкон. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ общая сумма ущерба составила 81 тысячу рублей.

Квартира, находящаяся этажом ниже, пострадала не только от задымления и высоких температур, но и от воздействия воды, которой тушили пожар. Стеновые панели разбухли и отслоились, ламинат разбух и деформировался, натяжные потолки – порвались, обои повреждены водой, выведена из строя электропроводка. Водой и остатками продуктов горения испорчены личные вещи, зимняя одежда и обувь, ковры, кровать и мебель. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ сумма ущерба составила свыше 244 тысяч рублей.

На поджигателя было заведено уголовное дело. В предварительном следствии он не отрицал, что специально поджог съемную квартиру.

Первоначально собственники пострадавших от пожара квартир обратились в суд, указав в качестве ответчиков собственников сданной в аренду квартиры. Однако суд привлек в качестве соответчика и виновника пожара. Он признал свою вину в совершении поджога и исковые требования в полном объеме.

Оснований для взыскания ущерба с собственников арендованной квартиры суд не установил. С учетом всех обстоятельств и признания поджигателем исковых требований, суд взыскал с него в пользу собственников квартиры ниже этажом – 273 тысячи рублей. В пользу пострадавших от пожара собственников из квартиры выше этажом – 51 тысячу рублей.