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24.09.2018

Пьяный усольчанин поджёг съёмную квартиру из-за ссоры с сожительницей: возбуждено уголовное дело

Усолье-Сибирское, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усолья-Сибирского подозревается в поджоге квартиры, которую снимала его сожительница. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября на Комсомольском проспекте. Известно, что 28-летний подозреваемый является уроженцем Приморского края, ранее был судим за кражи. Его задержали на месте преступления, в этом момент усольчанин был пьян.

Свои действия мужчина объяснил желанием наказать гражданскую жену, с которой поссорился. Сейчас в рамках уголовного дела допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

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