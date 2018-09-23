|Происшествия
|24.09.2018
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Пьяный усольчанин поджёг съёмную квартиру из-за ссоры с сожительницей: возбуждено уголовное дело
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Усолье-Сибирское, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усолья-Сибирского подозревается в поджоге квартиры, которую снимала его сожительница. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября на Комсомольском проспекте. Известно, что 28-летний подозреваемый является уроженцем Приморского края, ранее был судим за кражи. Его задержали на месте преступления, в этом момент усольчанин был пьян.
Свои действия мужчина объяснил желанием наказать гражданскую жену, с которой поссорился. Сейчас в рамках уголовного дела допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
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