Пьяный житель ангарского посёлка без водительских прав угнал иномарку у родственников и устроил погоню

Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель ангарского посёлка Шароны может стать фигурантом уголовного дела за пьяную езду. Парень, будучи нетрезвым и без водительских прав, взял машину у родственников, «чтобы покататься». Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Молодого человека задержали вечером 14 мая. На него обратил внимание экипаж ГИБДД при патрулировании посёлка Мегет.

– Стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль «Тойота Королла», который по информации дежурной части, был похищен накануне ночью. Инспекторы попытались остановить иномарку, но водитель проигнорировал законное требование правоохранителей, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле направились вслед за нарушителем, через специальное громкоговорящее устройство неоднократно требовали лихача прекратить движение. В итоге водитель был задержан, им оказался 23-летний житель посёлка Шароны, который сообщил, что иномарку он взял покататься у родственников, им об этом не сказав.

Инспекторами ГИБДД в отношении водителя-нарушителя составлен и передан в органы дознание материал по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Как выяснилось, молодой человек уже не первый раз садился за руль в нетрезвом состоянии. По факту хищения транспортного средства проводится проверка. Автомобиль помещен на арестплощадку.